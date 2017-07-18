В Германии назвали сумму ущерба от протестов во время G20

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге

БЕРЛИН, 18 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Германский союз страховщиков (GDV) оценил ущерб от демонстраций и беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита "Большой двадцатки" 7-8 июля, в сумму до 12 миллионов евро (13,8 миллиона долларов США).

В заявлении, опубликованном на сайте союза, отмечается, что речь идет о первой оценке. "Беспорядки во время саммита G20 в Гамбурге нанесли страховой ущерб на сумму до 12 миллионов евро", — говорится в сообщении союза.

В расчет был включен ущерб от повреждения машин (на них приходится около трети общей суммы), жилых зданий и предприятий.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.