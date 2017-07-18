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В мире

В Германии назвали сумму ущерба от протестов во время G20

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (469)
12:3718.07.2017
02790
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВо время акции протеста в дни проведения саммита G20 в ГамбургеВо время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 18 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Германский союз страховщиков (GDV) оценил ущерб от демонстраций и беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита "Большой двадцатки" 7-8 июля, в сумму до 12 миллионов евро (13,8 миллиона долларов США).

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антиглобалисты: нормальные ребята, но их заносит

В заявлении, опубликованном на сайте союза, отмечается, что речь идет о первой оценке. "Беспорядки во время саммита G20 в Гамбурге нанесли страховой ущерб на сумму до 12 миллионов евро", — говорится в сообщении союза.

В расчет был включен ущерб от повреждения машин (на них приходится около трети общей суммы), жилых зданий и предприятий.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.

Петарды, бутылки и водометы: массовые протесты в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкВ преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНекоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.Спасатели помогают участнику акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОрганизаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.Участник акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСреди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРади безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДоступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.Участник акции протеста (слева) в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОднако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПротестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПолицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
© AP Photo / DPA/ Christian CharisiusНа данный момент известно о 37 задержанных протестующих.Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Christian Charisius
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
© AP Photo / DPA/ Daniel ReinhardtПолиция водометом разгоняет участников акции протеста.Полиция водометом разгоняет участников акции протеста против саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Daniel Reinhardt
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВо время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.Тушение автомобиля после акций протестов против саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
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