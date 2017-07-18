В Германии назвали сумму ущерба от протестов во время G20
БЕРЛИН, 18 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Германский союз страховщиков (GDV) оценил ущерб от демонстраций и беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита "Большой двадцатки" 7-8 июля, в сумму до 12 миллионов евро (13,8 миллиона долларов США).
В заявлении, опубликованном на сайте союза, отмечается, что речь идет о первой оценке. "Беспорядки во время саммита G20 в Гамбурге нанесли страховой ущерб на сумму до 12 миллионов евро", — говорится в сообщении союза.
В расчет был включен ущерб от повреждения машин (на них приходится около трети общей суммы), жилых зданий и предприятий.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.