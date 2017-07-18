Майдан, Одесса, Донбасс: Захарченко призвал расследовать преступления Киева

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил провести расследование преступлений Киева с привлечением специалистов из России, Белоруссии и Евросоюза.

Ранее Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства "Малороссии". Также он предложил ввести в "Малороссии" на переходный период чрезвычайное положение.

"В этот же период (действия чрезвычайного положения — ред.) проводится расследование с привлечением иностранных специалистов из России, Белоруссии, Евросоюза преступлений, совершенных майданным киевским режимом: убийства на Майдане, убийство одесситов в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, военные преступления в Донбассе", — сказал на форуме по созданию "Малороссии" Захарченко.