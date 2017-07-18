Формы управления Малороссии определят на заседании оргкомитета через месяц

Глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото

Глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК 18 июля — РИА Новости. Формы управления создаваемого на территории Донбасса нового государства "Малороссия" будут определены на следующем заседании оргкомитета, который состоится через месяц, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Ранее Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства "Малороссии". В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, "Малороссия" возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

"Организационные формы управления "Малороссией" будут определены через месяц на следующем заседании организационного комитета. Там будет предложен окончательный конституционный акт и декларация", — сказал собеседник агентства.