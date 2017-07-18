Цхинвал приветствует любые шаги по установлению мира в Донбассе

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Южная Осетия приветствует любые шаги, способствующие урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости глава юго-осетинского МИД Дмитрий Медоев, комментируя предложение главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко создать государство Малороссию.

Ранее Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.

"В Южной Осетии приветствуют любые шаги, которые способствовали бы установлению мира на Донбассе… Мы надеемся, что данная инициатива даст новый импульс для мирного решения вопроса и будет способствовать выходу из тупика", — заявил Медоев.