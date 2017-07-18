В ООН призвали разработать безопасные пути перемещения беженцев в Европу

ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости. Необходимо создавать новые безопасные пути для перемещения беженцев на замену маршруту через Средиземное море, который только в нынешнем году унес свыше двух тысяч жизней, заявил на пресс-конференции спецпосланник Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Винсент Кошетель.

"Передвижение беженцев и мигрантов через Сахару и Средиземное море уносит огромное количество жизней. Нам необходимо предложить значимые альтернативы, иначе страдания и смерти будут увеличиваться", — сказал он.

По его словам, УВКБ ООН намерено провести оценку нынешней ситуации, чтобы предложить новые эффективные способы защиты беженцев, которые направляются в Европу. Для этого агентству необходимо дополнительно 421,2 миллиона долларов США, которые будут направлены на работу по трем направлениям: помощь странам, откуда бегут люди, помощь европейским странам, принимающим беженцев, а также на помощь транзитным государствам к югу от Сахары.

По данным ООН, в первые шесть месяцев нынешнего года на пути в Европу через Сахару и Средиземное море погибли или пропали без вести 2,171 тысячи человек.