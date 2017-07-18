Второй подозреваемый в убийстве россиянина в Абхазии сознался

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Второй подозреваемый в нападении в Абхазии на туристов из Москвы, в результате которого погиб один человек, дал признательные показания, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Ранее прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий. Ранее Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали двух подозреваемых в нападении — родных братьев Адгура и Даура Джинджолия 1988 и 1987 годов рождения. В понедельник один из подозреваемых дал признательные показания.

"В результате проведенных оперативных мероприятий оперативными службами министерства внутренних дел Республики Абхазия второй подозреваемый по уголовному дел, по факту разбойного нападения на группу отдыхающих, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района, дал признательные показания в совершении данного преступления", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство подозреваемый выдал орудие преступления — нож, ювелирные изделия и два фотоаппарата, которые находились в лесном массиве, недалеко от место жительства подозреваемого в селе Абгархук Гудаутского района.

Как ранее сообщала Генпрокуратура, в результате получения признательных показаний одного из задержанных были установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства.