Создание Малороссии не противоречит Минским соглашениям, считают ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Предложение о создании Малороссии не противоречит минским соглашениям по Донбассу, заявил вице-премьер самопровозглашенной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссию. Тимофеев заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

"Наши предложения не противоречат "Минску-2" (минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе — ред.). Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ", — сказал журналистам вице-премьер ДНР Александр Тимофеев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.