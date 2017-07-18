Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Конституция Малороссии будет принята на всенародном референдуме после обсуждения, заявил вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев.
"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — сказал Тимофеев.
За учреждение конституции Малороссии проголосовали единогласно собравшиеся в зале представители ДНР и других регионов Украины.