Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (128)

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Конституция Малороссии будет принята на всенародном референдуме после обсуждения, заявил вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссию.

"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — сказал Тимофеев.

За учреждение конституции Малороссии проголосовали единогласно собравшиеся в зале представители ДНР и других регионов Украины.