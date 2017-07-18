Захарченко: создание Малороссии может остановить конфликт в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что учреждение нового независимого государства, Малороссии, это последнее предложение для выхода из гражданской войны; оно поможет остановить конфликт в Донбассе, но важна поддержка международного сообщества и жителей.

"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.

Он отметил, что "ситуация зашла в глухой тупик", и создание нового государства поможет остановить конфликт в Донбассе.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — сказал Захарченко.