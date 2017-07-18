США сняли запрет на провоз электроники с Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Администрация транспортной безопасности США сообщила о снятии запрета на провоз электроники в салоне самолетов авиакомпании Saudi Arabian Airlines, тем самым полностью отменив ограничительные меры на рейсах из ближневосточных и североафриканских стран.

"Saudia (авиакомпания Saudi Arabian Airlines — ред.) и аэропорт Джидда выполнили необходимые условия по ужесточению мер безопасности. Пассажирам, отправляющимся из аэропорта Джидды, теперь разрешено проносить электронные устройства на борт самолетов, следующих в США", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter

Ранее транспортная администрация сняла запрет для рейсов авиакомпании Royal Air Maroc, следующих из Касабланки. Таким образом, пассажиры всех ранее попавших под санкции авиакомпаний теперь могут свободно пользоваться устройствами на борту самолетов.

Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.