Польша обжаловала в Европейском суде обязательство принимать беженцев

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Польши обжаловали в Европейском суде свое обязательство принимать беженцев в рамках распределения мигрантов по странам ЕС, сообщил в интервью газете Rzeczpospolita глава МИД республики Витольд Ващиковский.
"Дело обжаловано в Европейском суде, ждем решения", — заявил Ващиковский, отвечая на вопрос о том, могут ли, по его мнению, применить санкции в отношении Польши. "Релокация должна была состояться между 2015 и 2017 годами. Она не была исполнена, в целом, никем. У Союза нет инструментов наказания в таком случае", — добавил он.
Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.