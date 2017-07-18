Учреждаемая Малороссия будет федеративным государством, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев заявил, что учреждаемая Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией, он также зачитал конституционный акт об образовании "нового государства" со столицей в Донецке, правопреемницы Украины.
Тимофеев отметил, что этот вариант "поможет остановить войну".
"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил Тимофеев, зачитывая конституционный акт.
"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил Тимофеев.