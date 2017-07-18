Учреждаемая Малороссия будет федеративным государством, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев заявил, что учреждаемая Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией, он также зачитал конституционный акт об образовании "нового государства" со столицей в Донецке, правопреемницы Украины.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выход — создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.

Тимофеев отметил, что этот вариант "поможет остановить войну".

"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил Тимофеев, зачитывая конституционный акт.

Предлагается, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти должны остаться вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.

"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил Тимофеев.