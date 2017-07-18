Метро Стамбула затоплено из-за сильного ливня

АНКАРА, 18 июл — РИА. Новости, Алена Палажченко. Сильнейший ливень в Стамбуле привел к затоплению нескольких станций метро, автомобильное движение во многих районах города парализовано, сообщает телеканал NTV.

На транслируемых телеканалом кадрах видно, что некоторые улицы полностью залиты водой, жители города вынуждены перебираться через них вплавь. Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены. Общественный транспорт работает с серьезными перебоями.

Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии (европейской части Турции).

Мэрия Стамбула призвала водителей воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.