Глава ДНР предложил создать новое государство Малороссию

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что ситуация на Украине зашла в тупик, выход — создание на переходный период до 3 лет нового государства Малороссии.

"Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… предагам учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет", — сказал журналистам Захарченко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.