В Кировоградской области разворовали свалку радиоактивных отходов

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под украинском городом Кропивницкий Кировоградской области, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

По данным ТСН, несколько сотен контейнеров с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в почве за несколько километров от Кропивницкого, их нельзя было трогать по меньшей мере 300 лет. Отходы были прикопаны на глубине около десяти метров, а могильник не обозначен ни на одной карте, возле него нет никаких заграждений или табличек с предупреждением об опасности, поскольку во времена СССР там скрыли последствия техногенной катастрофы на одном из предприятий, утверждает ТСН.

Как сообщила служба новостей, "после того, как воры расшевелили могильник, приборы измерения радиации показывают 70 микрорентген". "На месте раскопок уровень радиации почти в десять раз превышает обычный фон. Излучает ее и то железо, которое уже вывезли на пункты приема металла – а это тонны лома", — говорится в сообщении.

"Работал экскаватор на полную мощность, люди с кувалдами и ломами, но только я туда приехал, только спросил, что вы здесь делаете – сразу экскаватор остановился, и они начали бежать", — сказал руководитель городской специнспекции Андрей Максюта.

Бывший заместитель председателя Кировоградского облисполкома Николай Сухомлин сообщил, что около 30 лет назад два работника хотели достать из нерабочего прибора свинец для удочек и разбили зашитые в него ампулы с цезием, после чего мужчины с радиоактивными ожогами обратились в больницу.

"Ногами разнесли этот весь порошок, плюс на металл там посыпался. Собрали комиссию и приняли решение, что надо ликвидировать это радиоактивное загрязнение, изготовить емкости из 3-миллиметрового железа, и этот весь грунт собрали, металл заражен – и захоронить", — приводит его слова сайт ТСН.

По его словам, треть контейнеров, содержимое которых излучало более 300 микрорентген, вывезли в Чернобыль, остальные же захоронили в пригороде.