В Стамбуле арестовали главу местного отделения Amnesty International

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Суд Стамбула принял решение об аресте директора международной правозащитной организации Amnesty International в Турции Идиль Эсер и еще пяти активистов организации, сообщает во вторник телеканал CNN Turk.
Отмечается, что суд оставил под стражей шестерых активистов Amnesty International, среди которых Эсер, граждане Швеции Али Гхрави и Германии Петер Штойдтнер, по обвинению в "оказании поддержки террористической организации". Другие задержанные освобождены под подписку о невыезде.