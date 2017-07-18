Южная Корея намерена увеличить бюджет на оборонные статьи

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник о намерении увеличить расходы на оборону, сообщило агентство Ренхап.

Президент на совещании с высокопоставленными военными в президентском дворце подчеркнул важность экономики и обороны как двух столпов, поддерживающих жизнеспособность страны. При этом экономика отвечает за благосостояние, а оборона – "за вопросы жизни и смерти страны".

Мун Чжэ Ин отметил, что "сейчас оборона и безопасность важнее, чем когда-либо, так как Северная Корея продолжает свои военные провокации".

В этой связи он заявил, что его правительство намерено поднять планку военных расходов до уровня 2,9% от валового внутреннего продукта с нынешних 2,4%.

"Новое правительство стремится к диалогу с КНДР, но переговоры будут бесполезными, если они не будут опираться на сокрушающие оборонные мощности", — сказал президент.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7000–8000 километров. Это означает, что при пуске из северокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.