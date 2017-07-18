В Китае столкновение двух грузовиков привело к мощному взрыву

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В китайской провинции Чзэцзян неподалеку от города Ханчжоу один грузовик задел другой, что привело к мощному взрыву. Момент столкновения попал на видео.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель грузовика прокомментировал произошедшее для CCTV News.

"Как только мы столкнулись, сразу прогремел взрыв. Я даже не видел, как это произошло. Просто услышал грохот…", — заявил он.

На время тушения пожара трассу пришлось закрыть. В ролике можно увидеть сгоревшие банки с краской из одного грузовика. В другом, пр предварительным данным, были некие металлические изделия.