В Крыму заявили о начале Украиной туристической блокады полуострова
09:4318.07.2017
(обновлено: 10:08 18.07.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", — рассказа Смирнов РИА Новости.
По его мнению, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где вместо навязываемых киевской пропагандой танков на улицах и репрессий есть межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты.
"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", — подчеркнул Смирнов.
Накануне крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым.
Так, по данным российских пограничников, в субботу "из-за препятствий украинской стороны" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
Отдыхающие на набережной в Судаке.