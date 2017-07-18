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В мире

В Крыму заявили о начале Украиной туристической блокады полуострова

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июль 2017 (45)
09:4318.07.2017
(обновлено: 10:08 18.07.2017)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкВид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фотоВид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, заявил  глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На границе Крыма образовались километровые очереди с украинской стороны
"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", — рассказа Смирнов РИА Новости.

По его мнению, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где вместо навязываемых киевской пропагандой танков на улицах и репрессий есть межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты.

"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", — подчеркнул Смирнов.

Кадр из фильма Крым
© Пиманов и партнеры, 2017
Украина направила Белоруссии ноту протеста из-за трейлера фильма "Крым"
Накануне крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым.

Так, по данным российских пограничников, в субботу "из-за препятствий украинской стороны" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на набережной в Судаке.
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