В Донецке из-за обстрелов повреждены школа и три дома

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Школа и три дома получили повреждения в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в администрации города.
"В ночь на 18 июля обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. Куйбышевский район, поселок Северный — в доме по улице Рыбалко выгорел второй этаж, повреждены перекрытия, стены", — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
По данным мэрии, в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждения получили два дома и школа. "Средняя образовательная школа поселка Старомихайловка – повреждено 15 листов шифера и кровля", — добавили в администрации.
Информация о разрушениях уточняется.