В Донецке из-за обстрелов повреждены школа и три дома

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Школа и три дома получили повреждения в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в администрации города.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"В ночь на 18 июля обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. Куйбышевский район, поселок Северный — в доме по улице Рыбалко выгорел второй этаж, повреждены перекрытия, стены", — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По данным мэрии, в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждения получили два дома и школа. "Средняя образовательная школа поселка Старомихайловка – повреждено 15 листов шифера и кровля", — добавили в администрации.

Информация о разрушениях уточняется.