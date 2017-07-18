Сто тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Более 100 тысяч жителей префектуры Ниигата на северо-западе Японии получили указания или рекомендации к срочной эвакуации, сообщила телекомпания NHK.

Из-за сильных ливневых дождей, когда за час в ряде районов выпало около 100 миллиметров осадков, резко возросла угроза оползней и паводков.

Подобные по силе ливне две недели назад вызвали множественные паводки и оползни на юго-западе Японии.

Погибли 34 человека, 10 считаются пропавшими без вести.

Синоптики сообщают, что сильные дожди ожидаются и в префектуре Фукусима на северо-востоке. В Ниигате и Фукусиме метеорологи призывают население удалиться от горных склонов и обрывов, не подходить к берегам рек.