Сто тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Более 100 тысяч жителей префектуры Ниигата на северо-западе Японии получили указания или рекомендации к срочной эвакуации, сообщила телекомпания NHK.
Подобные по силе ливне две недели назад вызвали множественные паводки и оползни на юго-западе Японии.
Погибли 34 человека, 10 считаются пропавшими без вести.
Синоптики сообщают, что сильные дожди ожидаются и в префектуре Фукусима на северо-востоке. В Ниигате и Фукусиме метеорологи призывают население удалиться от горных склонов и обрывов, не подходить к берегам рек.