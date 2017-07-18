В ЛНР заявили об обстреле района, куда планирует приехать Александр Хуг

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе, который во вторник планирует посетить первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в пресс-службе миссии сообщали, что Хуг во вторник посетит участок планируемого разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Станица Луганская.

"В 22.50 17 июля зафиксировано четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) с направления Станица-Луганская в направлении памятника Князю Игорю (район КПП "Станица Луганская — ред.)", — сказали в пресс-службе.

Всего за сутки, по данным Народной милиции, украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра и СПГ. В пресс-службе уточнили, что обстрелам также подверглись позиции ЛНР в районе Калиново и Калиновки. В общей сложности, по данным собеседника агентства, по территории республики было выпущено 22 снаряда.

"Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — дополнили в оборонном ведомстве.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.