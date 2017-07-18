Крис Брайант снова возглавил группу по России в парламенте Великобритании

ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости, Мария Табак. Новым главой межпартийной группы по России в парламенте Великобритании стал лейборист Крис Брайант, ранее уже занимавший этот пост, сообщил РИА Новости депутат-консерватор Дэниэл Кочински.

"Да, сэр Эдвард Ли покинул пост главы межпарламентской группы по России, и на этот пост избрался Крис Брайант. Снова", — сказал Кочински.

Брайант, в прошлом занимавший также пост министра по делам Европы, известен многочисленными резкими высказываниями в адрес РФ. В частности, в феврале нынешнего года он заявил, что "имеются четкие доказательства" того, что российские хакеры вмешались в ход британских всеобщих выборов в мае 2015 года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.