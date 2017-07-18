В ЦИК Киргизии заявление на участие в выборах президента подали 30 человек

БИШКЕК, 18 июл – РИА Новости. Официальные заявления о намерении баллотироваться в президенты поступили в ЦИК Киргизии от 30 претендентов на высший государственный пост, об этом РИА новости сообщил во вторник представитель информационного отдела аппарата киргизского Центризбиркома.

"В ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения обратился Бекназаров Азимбек Анаркулович, частный адвокат", — сообщил собеседник агентства.

Шестидесятиоднолетний Бекназаров, прозванный киргизскими СМИ "бульдозером революций", принимал активное участие в двух революционных переворотах в республике — в 2005, в результате которой был свергнут первый президент Аскар Акаев, и в 2010 году, когда из страны бежал Курманбек Бакиев. Однако политик, занимавший во временном правительстве пост генпрокурора, ни разу не смог долго удержаться в рядах власти и со скандалом переходил в оппозицию. Накануне в Бишкеке прошел внеочередной курултай (съезд) объединения национал-патриотических сил республики, который выдвинул Бекназарова своим кандидатом. Он пообещал в случае избрания "создать политическую систему, направленную на национальное возрождение киргизов совместно с представителями других национальностей".

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили 30 заявлений: 25 от граждан Кыргызской Республики о самовыдвижении кандидатами на должность президента и пять решений политических партий о выдвижении кандидатов.

Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года. Сейчас проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах назначенных на 15 октября. Для регистрации в качестве кандидатов всем претендентам необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 млн сомов (около 15 тыс долларов). А также пройти тест на знание государственного языка.