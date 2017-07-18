Маккейн предложил новое решение судьбы Obamacare

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Конгресс США должен обсуждать реформу здравоохранения и принимать решения на двухпартийной основе, чтобы избежать повторения ошибок системы медицинской помощи Obamacare, считает один из членов Республиканской партии сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят.

"Одна из главных проблем Obamacare была в том, что она была написана строго на основе партийной линии (демократов – ред.) и была проведена (через конгресс – ред.) без единого голоса республиканцев. По мере того, как этот закон (система Obamacare – ред.) разрушается в Аризоне и по всей стране, мы не должны повторить ошибок, которые привели к краху Obamacare", — говорится в заявлении Маккейна.

"Конгресс теперь должен вернуться к обычной процедуре, проводить слушания, получать информацию от членов обеих сторон и прислушаться к рекомендациям наших губернаторов, чтобы мы могли принять законопроект, который, наконец, обеспечит американцев доступом к качественному и доступному медицинскому обслуживанию", — отметил сенатор.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер выступил с похожим призывом: он призвал республиканцев сообща работать над новым законопроектом в сфере здравоохранения.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы в свою очередь считают, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.