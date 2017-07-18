Трамп заявил конгрессу, что Иран выполняет "ядерное соглашение"

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация признают, что Иран выполняет ядерное соглашение от 2015 года.

Как сообщил журналистам представитель Белого дома, соответствующий ежеквартальный отчет о выполнении соглашения, который подготовил госсекретарь Рекс Тиллерсон, направлен от лица президента в конгресс США.

В понедельник истекал последний срок для предоставления очередного отчета. Президент обязан уведомлять конгресс о реализации соглашения каждые 90 дней. Аналогичный отчет ранее был представлен весной.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку". В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.