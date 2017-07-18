США введут новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе, заявил журналистам представитель Белого дома.

"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", — сказал он.

Он отметил, что санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который два года назад Иран подписал с международным сообществом, включая США. В рамках этого соглашения Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.

"Они (новые санкции – ред.) не являются введением заново санкций, снятых в рамках "ядерного соглашения", — отметил чиновник.

В то же время он не уточнил, когда и против кого именно будут введены санкции.

В Белом доме добавили, что президент и госсекретарь США в своем ежеквартальном отчете конгрессу о ходе выполнения "ядерного соглашения" с Ираном намерены указать, что эта страна "по-прежнему представляет самую большую угрозу для США и их интересов и региональной стабильности", а также указать на "враждебную деятельность Ирана, которая простирается далеко за пределы ядерной сферы".

Представитель Белого дома привел традиционные для Вашингтона примеры такой деятельности: поддержка Ираном режима президента Сирии Башара Асада, враждебная политика в отношении Израиля, поддержка терроризма, угроза свободному судоходству на Ближнем Востоке, кибератаки против США и их союзников, нарушения прав человека, включая незаконные задержания американцев.

"По мнению президента и госсекретаря, эта деятельность Ирана подрывает задумку СВПД ("ядерного соглашения"), которая заключалась в достижении мира и стабильности в регионе. Президент, госсекретарь и вся администрация (США) полагают, что Иран, безусловно, подрывает дух СВПД", — добавил чиновник.

"Иранская угроза"

Тем самым чиновник подтвердил информацию, опубликованную ранее в понедельник изданием Washington Free Beacon со ссылкой на американского чиновника. По его данным, администрация США планирует ввести новые санкции против Ирана в связи с его "незаконной программой разработки баллистических ракет" и "региональной поддержкой терроризма".

Чиновник назвал Иран "наибольшей угрозой интересам США" и заявил, что последуют новые меры по борьбе с действиями Ирана, как политической, так и военной направленности.

По информации издания, санкции предназначены для противодействия наращиванию военной мощи Ирана и его операциям на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Целью санкций, в частности, станет Корпус стражей исламской революции (КСИР), в санкционный список будут включены семь иранских организаций и пять частных лиц, которые по мнению Вашингтона "поддерживают незаконные и преступные действия Тегерана в регионе".

"Ядерное соглашение"

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку".

В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.