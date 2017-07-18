В Японии на 106-м году жизни умер практикующий врач

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Японский врач Сигэаки Хинохара, практиковавший после своего 100-летнего юбилея и являвшийся в Японии символом активного долголетия, скончался в Токио на 106-м году жизни, сообщает телекомпания NHK.

Хинохара был главным врачом Международной клиники Святого Луки, председателем совета директоров, почетным главным врачом. Особую известность он приобрел после того, как в 90 лет опубликовал эссе "Жить с умением", тираж которого превысил 1,2 миллиона экземпляров. Особое внимание он уделял командному подходу в лечении, для чего занимался образованием и воспитанием кадров медсестер. Он стал одним из первых, кто доказал связь между здоровым образом жизни, позитивным взглядом на жизнь и активным долголетием.

"Своей миссией я считаю передать знания о том, как сохранить не только здоровье физическое, но и здоровую душу", — приводит NHK выдержку из его интервью 2005 года.

В возрасте 88 лет он написал сценарий для мюзикла и сам выступил в нем в качестве актера. В 90 лет осуществил свою мечту и встал за дирижерский пульт оркестра. Музыкальные вечера он проводил и в больнице для своих пациентов. Он пышно отпраздновал свой 105-летний юбилей осенью прошлого года, ради чего вместе с гостями совершил путешествие на Тайвань.

Сигэаки Хинохара скончался во вторник утром в возрасте 105 лет от дыхательной недостаточности.