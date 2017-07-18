Пенс пообещал Балканам 10 миллионов долларов на помощь беженцам

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США намерены выделить дополнительно 10 миллионов долларов на помощь беженцам, пострадавшим в результате конфликтов в бывшей Югославии в 1990-е годы, заявил вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Средства будут выделены в рамках Региональной жилищной программы, которая реализуется совместно Сербией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной, а также Черногорией с участием средств иностранных доноров, напоминает пресс-служба Белого дома.

В ходе встречи Пенс и Вучич также обсудили двусторонние связи и выразили заинтересованность в "углублении партнерства между США и Сербией".

"Вице-президент выразил поддержку США усилиям Сербии по вступлению в Европейский союз, в необходимости продолжения реформ, а также дальнейшего прогресса в нормализации отношений с Косово", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий визит Пенса в столицу Черногории Подгорицу, где в начале августа он вместе с лидерами Западных Балкан примет участие в саммите Адриатической хартии.