Трамп призвал республиканцев аннулировать Obamacare

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам стоит работать над законопроектом по замене системы медицинской помощи Obamacare и демократы к нему присоединятся.
"Республиканцам сейчас стоит просто аннулировать терпящий неудачу Obamacare и работать над новым проектом здравоохранения, который начнется с чистого листа. Демократы присоединятся!", — написал Трамп в микроблоге Twitter.
Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2017 г.
В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.