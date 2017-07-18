Огонь угрожает уничтожить окраины хорватского Сплита

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Природные пожары бушуют в ночь на вторник на окраинах города Сплит, второго по величине в Хорватии, передают с места событий информационные порталы Slobodna Dalmacija и Index.

Enormous fire in Podstrana, near Split. People trying to save their houses, the whole hill is on fire:'(pic.twitter.com/k8Vk4Sk0ou — Marcos Medrano (@mmmarcos) 17 июля 2017 г.

В борьбе с огнем участвуют сотни спасателей, военных и добровольцев. Наиболее сложная ситуация сложилась к юго-востоку от города со стороны курортного района Подстрана, где люди уже боролись за то, чтобы не подпустить огонь к жилым постройкам.

В понедельник вечером и в ночь на вторник было эвакуировано население окраинных районов Жрновница, Строжанац и несколько крупных торговых центров. В крытом спортивном комплексе "Спаладиум Арена" для эвакуируемых приготовлено более 200 кроватей.

После полуночи по местному времени (01.00 мск) мэр Сплита Андро Крстулович-Опара сообщил о том, что "худшее позади, Сплит защитили". Но вскоре из-за усиления ветра ситуация резко ухудшилась. На данный момент огонь уничтожил несколько жилых построек, хозяйственных объектов и детский сад на окраинах города.

Как передает Slobodna Dalmacija, в понедельник пятеро пожарных, участвовавших в тушении огня, были доставлены в городскую больницу из-за отравления дымом. Их жизни вне опасности. Еще нескольким спасателям помощь была оказана на месте.

По сообщениям СМИ, предположительно в результате пожара в одной из окрестных деревень мог скончаться 65-летний мужчина. Однако точная причина смерти будет установлена позже. По одной из версий, с ним случился сердечный приступ при виде приближающегося к его дому огня, по другой — он отравился дымом.