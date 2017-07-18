ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Лидера демократов в сенате США Чак Шумер призвал республиканцев сообща работать над новым законопроектом в сфере здравоохранения.

В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят.

В специальном заявлении Шумер отметил, что неудача республиканцев провести новый закон доказывает, что "его суть была неработоспособна".

"Вместо того, чтобы повторять тот же неудачный однопартийный процесс, республиканцам стоит начать с нуля и работать вместе с демократами, чтобы снизить страховые взносы, обеспечить долгосрочную стабильность на рынках и улучшить нашу систему здравоохранения", — призвал сенатор.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.