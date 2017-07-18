Еще два сенатора-республиканца отказались поддержать замену Obamacare

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Вторая попытка президента США Дональда Трампа отменить действующую в стране систему медицинской помощи Obamacare оказалась под угрозой после отказа двух сенаторов-республиканцев поддержать новый законопроект.

В понедельник сенаторы Майк Ли (представляет штат Юта) и Джерри Моран (Канзас) заявили, что будут голосовать против законопроекта об "Американской медицинской помощи". Ранее с такими же заявления выступили сенаторы-республиканцы Рэнд Пол (Кентукки) и Сьюзан Коллинз (Мэн). Таким образом документ лишился четырех голосов, на которые рассчитывал Трамп и лидеры республиканцев.

В настоящее время республиканцы имеют в сенате 52 голоса, а демократы – 48. Последние заявили, что единогласно будут голосовать против законопроекта, который ранее прошел палату представителей конгресса США. Таким образом на данный момент с учетом позиции упомянутых сенаторов документ не будет принят в сенате.

Это стало очередной неудачей Трампа в попытке "отменить и заменить" Obamacare, что он обещал сделать во время предвыборной кампании. И это несмотря на большинство, которое имеют республиканцы в обеих палатах конгресса. Весной Белый дом снял с голосования в палате представителей аналогичный законопроект, когда стало понятно, что он не набирает достаточного числа голосов.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.