CNN: Россия "почти" достигла соглашения с США о возврате дипсобственности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия "почти" достигла соглашения с США о возврате дипсобственности, сообщил корреспондент телеканала CNN.

"Замглавы МИД РФ Рябков сказал, что правительство РФ почти достигло соглашения о возврате собственности, арестованной США", — написал корреспондент телеканала Джим Скуитто.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Песков также отметил, что этот вопрос поднимался Путиным на встрече с Трампом в ходе их встречи в Гамбурге.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.