Глава МИД Ирана рассказал, как Тегеран будет использовать свои ракеты

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД ИРИ Джавад Зариф заявил, что Иран будет использовать ракеты только в целях самозащиты и не создает ракеты, способные переносить ядерный заряд, передает агентство Рейтер.

Выступая в Нью-Йорке, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран будет использовать ракеты только для самозащиты. "Мы нуждаемся в них, чтобы удостовериться в том, что еще один (экс-лидер Ирака, речь идет о войне между Ираком и Ираном — ред.) Саддам Хусейн не выйдет из-за угла и не нанесет по нам удар снова ", — сказал он.

Зариф отметил, что Иран не создает ракеты, способные переносить ядерный заряд.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.