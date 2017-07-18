НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключил возможности обсуждения с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выполнения соглашения по ядерной программе страны.

Выступая в Нью-Йорке, глава МИД Ирана заявил, что до сих пор не общался с представителем администрации президента США Дональда Трампа. "Между мной и госсекретарем Тиллерсоном нет коммуникации, но это не значит, что ее не может быть", — заявил он.

"Есть возможности вовлечения по вопросу ядерной сделки, мы всегда открыты. Мои коллеги на регулярной связи с американскими коллегами по выполнению ядерной сделки", — подчеркнул Зариф.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.