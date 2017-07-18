МИД Египта подтвердил введение предварительных виз для катарцев

КАИР, 18 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд подтвердил, что Каир вводит обязательные предварительные визы для подданных Катара.
Ранее египетские СМИ сообщили, что власти страны приняли решение о введении с 20 июля обязательных предварительных въездных виз для всех приезжающих в страну подданных Катара. Исключение будет сделано только для состоящих в браке с гражданами Египта, детей от смешанных браков, а также катарских студентов, обучающихся в египетских государственных вузах.
Лица из категорий, для которых сделано исключение, смогут получить туристическую трехмесячную визу в аэропортах Египта, а затем будут обязаны узаконить свое пребывание на египетской территории.
Сообщается также, что необходимость получения виз затронет не только простых граждан, но также дипломатов и чиновников.
Египет отменил авиасообщение с Катаром и закрыл для катарской авиации свое воздушное пространство.