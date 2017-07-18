МИД Египта подтвердил введение предварительных виз для катарцев

КАИР, 18 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд подтвердил, что Каир вводит обязательные предварительные визы для подданных Катара.

"Для катарских граждан вводятся обязательные предварительные визы, за исключением гуманитарных случаев", — сказал Абу Зейд РИА Новости. По его словам, Египет не намерен предоставлять льготы гражданам "государств, поддерживающих терроризм". "Катар по-прежнему придерживается своей позиции по оказанию поддержки террористическим, экстремистским группировкам", — сказал египетский дипломат.

Ранее египетские СМИ сообщили, что власти страны приняли решение о введении с 20 июля обязательных предварительных въездных виз для всех приезжающих в страну подданных Катара. Исключение будет сделано только для состоящих в браке с гражданами Египта, детей от смешанных браков, а также катарских студентов, обучающихся в египетских государственных вузах.

По информации издания, теперь граждане Катара, которые до разрыва в июне отношений въезжали в Египет без получения предварительных виз, должны будут получать разрешение на поездку заблаговременно в посольствах АРЕ за границей.

Лица из категорий, для которых сделано исключение, смогут получить туристическую трехмесячную визу в аэропортах Египта, а затем будут обязаны узаконить свое пребывание на египетской территории.

Сообщается также, что необходимость получения виз затронет не только простых граждан, но также дипломатов и чиновников.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Египет отменил авиасообщение с Катаром и закрыл для катарской авиации свое воздушное пространство.