Замгоссекретаря прокомментировал ситуацию с российской дипсобственностью

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США и Россия пока не пришли к решению по вопросу российской дипломатической собственности в США, фактически арестованной в декабре 2016 года, сообщил заместитель госсекретаря Джон Салливан.
В понедельник в Вашингтоне проходит встреча по этому вопросу между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Томасом Шенноном.
В свою очередь часть сенаторов высказала мнение, что "Россию не стоит вознаграждать (возвращением дипсобственности – ред.), пока ее поведение не изменится".
Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.