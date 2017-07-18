Замгоссекретаря прокомментировал ситуацию с российской дипсобственностью

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США и Россия пока не пришли к решению по вопросу российской дипломатической собственности в США, фактически арестованной в декабре 2016 года, сообщил заместитель госсекретаря Джон Салливан.

"Эта собственность – часть нашего диалога с РФ, включая российских дипломатов, которые были высланы. Есть целый ряд вопросов, который мы обсуждаем с РФ. Как я понимаю, сейчас идет встреча (представителей РФ и США – ред.). Но мое обязательство сенатору (Бену) Кардину и вам в том, что мы будем консультироваться с вами по этому вопросу прежде, чем исполнять соглашение, которого у нас с РФ пока нет", — заявил Салливан, выступая в комитете по иностранным делам сената.

В понедельник в Вашингтоне проходит встреча по этому вопросу между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Томасом Шенноном.

В свою очередь часть сенаторов высказала мнение, что "Россию не стоит вознаграждать (возвращением дипсобственности – ред.), пока ее поведение не изменится".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Песков также отметил, что этот вопрос поднимался президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в Гамбурге.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.