В Белом доме рассказали, что Трамп-младший обсуждал с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший и адвокат из России Наталья Весельницкая обсуждали на встрече только вопрос усыновления детей и "Акт Магнитского", сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
В последние дни в США разгорелся скандал с участием Дональда Трампа-младшего. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".