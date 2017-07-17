В Харькове арестовали россиянина, подозреваемого в причастности к ИГ*

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Объявленный в международный розыск по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ* россиянин арестован на два месяца в Харькове, передает в понедельник агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

"Гражданина России в возрасте 26 лет, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, арестовали на два месяца без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан 13 июля в Харькове в ходе спецоперации, уточняет агентство.

Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове двух сторонников ИГ, одного из них ранили.

* Террористическая организация, запрещенная в России.