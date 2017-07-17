Оппозиция в Венесуэле объявила о всеобщей забастовке против политики Мадуро

МЕХИКО, 17 июл — РИА Новости. Венесуэльская оппозиция объявила о всеобщей суточной забастовке против политики президента Николаса Мадуро.

"Мы созываем гражданскую 24-часовую забастовку в ближайший четверг, 20 июля", — заявил в понедельник заместитель председателя Национальной ассамблеи Фредди Гевара. Его выступление транслировалось в социальных сетях.

Забастовка станет частью плана действий, планируемых оппозиционным блоком "Круглый стол демократического единства" и направленных против властей страны.

Накануне в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию. Власти не признают юридических последствий это голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.