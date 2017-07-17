Глава МВД Украины раскритиковал работу полиции за первое полугодие

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не доволен результатами работы Национальной полиции в первом полугодии этого года, однако отметил тенденцию снижения уровня преступности.

"Сегодня Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года — динамика уверенно положительная… Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности на Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны. Доволен ли я тенденцией — уже заметным снижением уровня преступности, ростом раскрытия и улучшением качества работы системы полиции? Несомненно", — написал Аваков на своей странице в Facebook в понедельник.

По его данным, рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, служебной деятельности — 53%, использования бюджетных средств — 16%.

Министр отметил снижение на 5% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 24% — совершенных в отношении несовершеннолетних.

"Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — добавил Аваков.

Он также отметил, что за шесть месяцев в суд было направлено в четыре раза больше протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства, чем за первое полугодие 2016 года. Актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления в суд направлено в полтора раза больше, а обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением — в 2,5 раза больше.