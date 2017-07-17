Нетаньяху подтвердил тезис о неделимости Иерусалима как столицы Израиля

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник подтвердил тезис о неделимости Иерусалима как столицы еврейского государства.

"Иерусалим является неделимой столицей еврейского государства и останется ею", — сказал Нетаньяху, выступая по видеосвязи на конференции движения "Единые христиане за Израиль" в Вашингтоне.

Израильский премьер отметил, что "Тель-Авив является прекрасным городом, экономическим центром, но это не Иерусалим, как для США любой другой город — это не Вашингтон". В этой связи он отметил, что "посольства всех стран должны находиться в Иерусалиме".

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.