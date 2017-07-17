В ДНР заявили об обстреле силовиками железнодорожного вокзала в Донецке

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район железнодорожного вокзала Донецка, поврежден дом, сказал журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В районе ж/д вокзала в Донецке зафиксировано попадание мины калибра 120 миллиметров в жилой дом", — сказал представитель командования.

В оперативном командовании добавили, что в результате обстрела со стороны силовиков разрушен нежилой дом в поселке Спартак на севере Донецка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.