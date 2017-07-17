США могут ввести новые санкции против Ирана, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Администрация США планирует ввести новые санкции против Ирана в связи с его "незаконной программой разработки баллистических ракет" и "региональной поддержкой терроризма", сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на американского чиновника.

Как пишет издание, чиновник назвал Иран "наибольшей угрозой интересам США" и заявил, что последуют новые меры по борьбе с действиями Ирана, как политической, так и военной направленности.

Отмечается, что новые санкции не будут связаны с договоренностями по ядерной программе Ирана. По данным издания, санкции предназначены для противодействия наращиванию военной мощи Ирана и его операциям на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Как сообщил изданию чиновник, целью санкций, в частности, станет Корпус стражей исламской революции (КСИР), в санкционный список будут включены семь иранских организаций и пять частных лиц, которые по мнению Вашингтона "поддерживают незаконные и преступные действия Тегерана в регионе".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что мировое сообщество должно предпринять "скоординированные усилия" по противостоянию действиям Ирана на Ближнем Востоке.

Советник американского лидера назвал Иран "одним из крупнейших спонсоров терроризма в мире" и обвинил его практически во всех проблемах на Ближнем Востоке.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.