Экс-супруг задержанной в Турции россиянки обратился за помощью к Кадырову

САРАТОВ, 17 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Сергей Уханов, шестилетняя дочь которого была задержана в Турции вместе с полуторагодовалой сестрой, матерью и ее сожителем, попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в скорейшем возвращении ребенка на родину.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

"Рамзан Ахматович Кадыров уже неоднократно выручал наших граждан из тюрем других стран, мы просим, чтобы он вмешался и поспособствовал возвращению домой хотя бы детей. К сожалению, на данный момент так и не ясно, вернутся дети или нет (в Россию)", — сказал Уханов РИА Новости в понедельник по телефону из Турции.

Саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя ранее сообщила, что сейчас принимаются меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Для передачи младшего ребенка — дочери Ухановой и Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей.