Экс-супруг задержанной в Турции россиянки рассказал о ее планах

САРАТОВ, 17 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Сергей Уханов заявил РИА Новости, что его бывшая супруга Светлана отказалась передать ему старшую дочь и ищет возможности не возвращаться в Россию.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

"Светлана вроде как изначально согласилась отдать ребенка (старшую дочь) за выходные. Сегодня она говорит, что не согласна, она будет нанимать адвокатов, чтобы решать, в какую страну ей выезжать, потому что в России ей грозит опасность", — сказал Сергей Уханов по телефону из Турции.

По его словам, реакции со стороны турецкого МИД не поступало.

"Они (сотрудники посольства) звонят, говорят, что мы бьем во все колокола. Пока в миграционной службе (в Турции) говорят, что им из турецкого МИДа никакой информации не поступало о содействии в передаче (Сергею) ребенка. Опять же наши дипломаты говорят, что чуть ли мы не постоянные гости (в турецком МИД) уже последние три дня", — рассказал Уханов.

Он добавил, что восстановленные подлинники документов на его дочь поступили из российского посольства к нему в Антакью, но это пока не помогло вернуть дочь. "Они дошли, они у меня, но они не помогли", — сказал собеседник.

Ранее Валерий Уханов сообщил, что российское посольство в Турции восстанавливает документы на старшую дочь Светланы Ухановой, которая уничтожила бумаги при попытке пересечь сирийско-турецкую границу.