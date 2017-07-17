США призвали Венесуэлу провести свободные и справедливые выборы

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон осуждает насилие в Венесуэле в отношении протестующих и призывает к свободным и справедливым выборам в стране, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы обеспокоены тем, что происходит. Мы осуждаем насилие, спровоцированное хулиганами из правительства против невиновных голосующих (на референдуме), и попытки правительства разрушить демократию в Венесуэле. Мы хотим вновь призвать провести свободные и справедливые выборы", — сказал Спайсер.

Накануне в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию. Власти не признают юридических последствий этого голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.