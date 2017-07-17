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В мире

Украина направила Белоруссии ноту протеста из-за трейлера фильма "Крым"

22:1717.07.2017
(обновлено: 22:21 17.07.2017)
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© Пиманов и партнеры, 2017Кадр из фильма КрымКадр из фильма Крым
© Пиманов и партнеры, 2017

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту протеста в связи с показом в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым". Об этом РИА Новости рассказал источник в дипмиссии.

Кадр из фильма Крым. Архивное фото
© Пиманов и партнеры, 2017
Режиссер фильма "Крым" назвал абсурдом ноту Киева в адрес Минска

"Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", — пояснил сотрудник украинского посольства, добавив, что ответ на обращение пока не получен.

Театр абсурда

Показ трейлера кинокартины, которая повествует о событиях "Крымской весны" 2014 года, стартовал в минских кинотеатрах на прошлой неделе. Фильм, снятый при участии российского "Фонда кино", выйдет на экраны этой осенью. Режиссер фильма Алексей Пиманов осудил выпад со стороны диппредставительства и призвал воздержаться от необдуманной критики еще не вышедшей в прокат работы.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На въезде в Крым с Украины образовались километровые очереди

"Мое отношение — это "театр абсурда" продолжается. Я никогда не думал, что в XXI веке, в век интернета и всего остального, кто-то будет на таком уровне пытаться что-то запрещать, потому что в наше время запрещает только глупец… Это тот самый случай, когда "я Пастернака не читал, но я как бы осуждаю", — заявил Пиманов.

При этом он подчеркнул, что в фильме, премьера которого назначена на сентябрь, не следует искать политический подтекст. "Что оно может содержать — это художественное кино. Это просто сама тема Крыма… Сколько бы я ни рассказывал про это кино, все ожидают какого-то, знаете, "Крым наш!", такого ура-патриотического кино, а на самом деле это кино — оно очень трогательным получилось", — сказал режиссер.

Решительный протест

Украинские дипломаты часто рассылают дипломатические ноты, связанные с попытками Киева оспорить нынешний статус Крыма. Так, в конце июня пресс-служба МИД сообщила, что в министерстве возмущены визитом президента России Владимира Путина на полуостров и "выражают решительный протест" в связи с тем, что он не согласовал свою поездку с киевскими властями.

Укладка первого асфальта на пролете Крымского моста. 10 июля 2017
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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В Кремле тогда весьма сдержанно отреагировали на очередную ноту украинской стороны. "Они традиционно выражают протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это наша земля и руководство России имеет право посещать свою территорию без чьего-либо разрешения", — подытожил разговор министр иностранных дел Сергей Лавров.

Веселый свист

"Решительные протесты" украинской стороны сопровождали и недавний Ялтинский международный экономический форум, в котором приняли участие гости из 46 стран. Еще до его начала в Москве получили ноту с требованием прекратить подготовку к мероприятию и отозвать приглашения. Кроме того, была озвучена угроза введения санкций против прибывших делегаций.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на открытии XI международного фестиваля Великое русское слово в доме-музее А.П.Чехова в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Киев передал Москве ноту протеста в связи с визитом Матвиенко в Крым

В России возражениям Киева не придали большого значения. На Смоленской площади отметили, что воспринимают их вполне спокойно, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобные выпады уже стали "обычной практикой". Он также заверил участников Ялтинского форума, что анонсированные Киевом "санкции" против иностранцев, посетивших полуостров, не будут иметь никакой силы.

"Переживать нечего, никаких возможностей у них нет, это просто так — свистят вслед уходящему поезду", — прокомментировал он ситуацию.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала позицию украинских властей "смешной" и "бессмысленной" и вновь подчеркнула, что Россия не приемлет вмешательства во внутреннюю политику.

Ноты на экспорт

Особое возмущение у киевских властей вызывают визиты иностранных общественных деятелей в Крым. Так, внешнеполитическое ведомство ФРГ неоднократно получало протесты с требованием уважать "суверенитет и территориальную целостность" страны. Этой весной украинский посол в Берлине Андрей Мельник обратил внимание на апрельскую поездку немецких политиков на полуостров и напомнил, что "нелегальное проникновение на территорию Крыма является не пустяком, а серьезным правонарушением".  Столь же грозные напоминания неоднократно звучали и в адрес австрийских парламентариев.

Музей-заповедник Херсонес Таврический. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МИД Украины направил России ноту протеста из-за просьбы РПЦ по Херсонесу

СМИ также сообщали, что в феврале минкульт Украины потребовал от МИД направить ноту протеста в Лондон, поскольку британские студенты-историки из университета Бристоля собирались выехать на полуостров для проведения археологических раскопок и реализации проекта, связанного с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.

За нежелание признавать право Киева на Крым перед выборами президента Франции "досталось" и лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. В ответ на ее слова о том, что полуостров никогда не принадлежал Украине, в МИД страны заявили, что такие оценки могут привести к вызову посла и официальной ноте протеста. Сама политик никак не отреагировала на эти предупреждения.

Возвращение домой

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с исторической родиной. Плебесцит был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров "временно оккупированной" территорией.

Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Майский Крым
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТурпоток в Крым за майские праздники увеличился на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 161,6 тысячи человек.Мужчина с мальчиком во дворе частного дома в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Турпоток в Крым за майские праздники увеличился на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 161,6 тысячи человек.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГора Кара-Даг в поселке Орджоникидзе.Гора Кара-Даг в поселке Орджоникидзе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Гора Кара-Даг в поселке Орджоникидзе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Ростуризма Олег Сафонов считает, что Крым является одним из стратегических регионов с точки зрения развития туризма в России.Цветущая белая акация у здания академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что Крым является одним из стратегических регионов с точки зрения развития туризма в России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на гору Чатыр-Даг и село Клиновка.Вид на гору Чатыр-Даг и село Клиновка со стороны села Курцы Симферопольского района Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на гору Чатыр-Даг и село Клиновка.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа берегу Черного моря в поселке Орджоникидзе.Отдыхающие на берегу Черного моря в поселке Орджоникидзе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На берегу Черного моря в поселке Орджоникидзе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРегион обладает уникальным природным и культурно-историческим наследием, отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов.Цветущие маки в окрестностях Грушевого озера в Симферопольском районе Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Регион обладает уникальным природным и культурно-историческим наследием, отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМировой жемчужиной туризма, где могли бы отдыхать люди из различных стран, назвала Крым глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Княгиня и цесаревич Георгий Михайлович Романов находятся в эти дни в Крыму с официальным визитом.Морской прибой в поселке Орджоникидзе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мировой жемчужиной туризма, где могли бы отдыхать люди из различных стран, назвала Крым глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Княгиня и цесаревич Георгий Михайлович Романов находятся в эти дни в Крыму с официальным визитом.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо словам великой княгини Марии Владимировны, Крым отличается красотой своей природы и гостеприимством народов, населяющих полуостров.Ромашки на фоне заходящего солнца в окрестностях Грушевого озера в Симферопольском районе Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По словам великой княгини Марии Владимировны, Крым отличается красотой своей природы и гостеприимством народов, населяющих полуостров.
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