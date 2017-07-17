В ООН рассказали, во сколько обойдется содержание покинувших Мосул жителей

ООН, 17 июл — РИА Новости. ООН может потребоваться до 450 миллионов долларов на содержание жителей иракского Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения от боевиков ИГ*, сообщила в понедельник координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

Она сообщила журналистам, что если люди будут оставаться за пределами Мосула три месяца, потребуется 182 миллиона долларов, на поддержку в течение шести месяцев — 300 миллионов долларов, девяти месяцев — 450 миллионов долларов. По словам Гранде, "всего в стране 3,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, 700 тысяч мирных жителей находятся вне своих домов в Мосуле".

Представители гуманитарных агентств ООН оценивали план гуманитарного реагирования по Ираку на год в 985 миллионов долларов. На сегодняшний день получено 440 миллионов долларов, сообщила Гранде.

После заявления премьер-министра Ирака об освобождении Мосула в ООН сообщили, что возвращение жителей в город в ближайшие месяцы не состоится. Ранее в ООН оценивали восстановление базовой инфраструктуры в Мосуле в миллиард долларов.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

*Запрещенная в России террористическая организация